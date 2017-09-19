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Spor

Trabzonspor taktik çalıştı (görüntülü)

TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11

19 Eylül 2017 17:53

TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Sakatlığı bulunan Onur ile hasta olan Uğur antrenmanda yer almadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo mavililer yarın saat 18.30’da yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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