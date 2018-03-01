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Spor

Trabzonspor taktik çalıştı, antrenmanı Başkan ve yöneticiler de izledi

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA) Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11

01 Mart 2018 16:48

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor, Süper Lig’in 24’üncü haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Esteban, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz’ın yanı sıra hasta olan Yusuf Yazıcı katılmadı. Abdurrahim ise takımdan ayrı çalıştı. Tedavileri tamamlanan Castillo ile Sosa da takımla çalışmalara başladı. Antrenmanda ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun oynanırken, son bölümde taktik çalışmalara yer verildi. Antrenmanı, bordo-mavili kulübün başkanı Muharrem Usta ve beraberindeki yöneticiler de izledi.
CASTİLLO ANTRENMANI TAMAMLAYAMADI
Bu arada sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan ve bugün takımla birlikte çalışmalara katılan Fabian Castillo, antrenmanı tamamlayamadı. Kolombiyalı oyuncunun ayağında ağrı hissettiği ve bu nedenle riske edilmediği öğrenildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

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-Antrenmandan görüntüler
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