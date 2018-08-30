Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in dördüncü haftasında 1 Eylül Cumartesi günü Galatasaray\'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 10.30\'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak yapılan antrenmanda duran top ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Toure, Abdülkadir ile Kamil Ahmet katılmadı. Burak Yılmaz\'ın ise takımdan ayrı yan sahada çalıştığı kaydedildi. Antrenmanı 1461 Trabzon Futbol Okulu\'nun sporcuları ziyaret etti. Ayrıca antrenman öncesinde futbolcular Ay-Yıldızlı bayrak etrafında Başkomutanlık Meydan Muharebesi\'nin yıl dönümünü kutladı.

Bordo-mavililer yarın yapacağı tek antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

LOCALAR KİRALANIYOR

Trabzonspor\'un 1 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı müsabakaya taraftarların göstermiş olduğu yoğun ilgi nedeniyle bu maç özelinde geçerli olmak üzere müsait durumda olan localar kiralamaya açıldığı açıklandı.

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