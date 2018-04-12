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Spor

Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11

12 Nisan 2018 15:54

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 29\'uncu haftasında pazartesi günü sahasında Osmanlıspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00\'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oyandın. Son bölümde ise orta, şut ve taktik çalışmalara yer verildi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi, Okay ve Batuhan katılmadı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
YUSUF YİNE SAKATLANDI
Bu arada çift kale maç sırasında sağ ayak bileğine basılan Yusuf Yazıcı, acılar içinde yerde kaldı. Tedavisinin ardından sekmeye devam eden Yusuf, antrenmanı tamamlayamadı. Genç oyuncunun son durumu yapılacak olan detaylı kontrolden sonra netlik kazanacak. Yusuf, dün yapılan antrenmanda da sol ayak bileğine takım arkadaşının basması nedeniyle antrenmanı tamamlayamamıştı.
Bordo-mavililer yarın yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)
 

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