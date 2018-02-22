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Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11

22 Şubat 2018 18:06

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 11.00\'de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban ile Mustafa Akbaş katılmadı, Burak Yılmaz\'ın ise salonda çalıştığı belirtildi. Ayrıca antrenmanı bordo-mavili takımın başkanı Muharrem Usta\'nın ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinin de takip ettiği, başkan Usta\'nın burada Rıza Çalımbay ile de görüştüğü kaydedildi.
Trabzonspor, yarın saat 10.00\'da yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 14.15\'te özel uçak ile Alanya\'ya hareket edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Başkan Muharrem Usta\'nın Çalımbay ile görüşmesi
-Detaylar

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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