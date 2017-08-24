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Spor

Trabzonspor taktik çalıştı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü

24 Ağustos 2017 16:16

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00\'da basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Sağ kasığında zorlanma olan ve tedavisi devam eden Burak Yılmaz antrenmanda yer almadı. Ameliyat olan ve özel program dahilinde tedavisi devam eden Fabian Castillo ise takımdan ayrı düz koşulara başladı. Bordo mavililer yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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