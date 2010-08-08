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Spor

TRABZONSPOR TAKİP ETTİĞİM BİR EKİPTİ İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2010 12:26

-TRABZONSPOR TAKİP ETTİĞİM BİR EKİPTİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı oyuncu Jaja, bordo-mavili ekibi tanıdığını ve teklif geldiğinde de tereddüt etmediğini söyledi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Süper Kupa maçını izleyen Jaja, yaptığı açıklamada, ''Menajerim bana teklifi getirdiğinde, fazla düşünmeme gerek olmadı. Takip ettiğim bir ekipti ve teklif gelince de kabul ettim'' dedi. Trabzonspor'un, sistemi oturmuş güçlü bir takım olduğunu gördüğünü anlatan Jaja, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Liverpool'un sorulması üzerine de ''Liverpool güçlü bir kulüp ama futbolda her şey olabiliyor. İsimden korkmamamız lazım. İyi çalışırsak herkesi yenebiliriz'' yanıtını verdi.

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