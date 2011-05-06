-TRABZONSPOR TAHKİM'E GİDİYOR TRABZON (A.A) - 06.05.2011 - Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Gaziantepspor maçında açılan pankart nedeniyle kulübe verilen 15 bin liralık ceza nedeniyle Tahkim Kurulu'na itiraz edeceğini açıkladı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Gaziantepspor maçında açılan pankartla ilgili olarak kulübümüze verdiği 15 bin liralık para cezası için yönetim kurulumuz, Tahkim Kurulu'na itiraz edecek. Verilen cezayı çifte standart olarak değerlendiren yönetim kurulumuz, Tahkim Kurulu'na yapacağı başvuruda duruşmalı oturum talep edecek.''