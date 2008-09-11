Trabzonspor tahkime başvurdu

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun naklen yayın dağıtım kriterleriyle ilgili olarak almış olduğu karar üzerine Tahkim Kurulu'na başvurdu.





Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili hazırlanan dilekçenin kulüp başkanı Sadri Şener imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanlığı'na gönderildiği bildirildi.



Dilekçede kulüpler adına hareket eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ''el birliğiyle mülkiyet hakkı''na dayalı olarak, hak sahiplerinin tamamının rızası ve muvafakatı olmadan yayın hakkı gelirlerini farklı kriterlere ve paylaşım oranlarına bağlamasının Anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkına tecavüz sayılacağına dikkat çekildiği belirtildi.



Dağıtım kriterlerinin kulübün muvafakatı alınmadan belirlendiği de savunulan dilekçede, ''Kulüp olarak Futbol Federasyonu'na verdiğimiz 31.08.2005 tarihli taahhütnamede 2008-2009 ve 2009-2010 sezonları naklen yayın gelirleri dağıtım modelini kabul etmediğimizi belirtmiştik. TFF'nin almış olduğu karar bünyesinde halka açık bir şirketi barındıran kulübümüzün gelirlerinde büyük oranda bir azalmaya yol açacağından bu durumun yatırımcılar açısından doğuracağı sonuçlar da ortadadır.



Açıklamada federasyonun bazı takımlara ayrıcalık tanımasının doğru olmadığı vurgulanırken, "Sonuç olarak TFF'nin yalnızca şampiyonluk sayılarını esas alarak ayrıcalık tanıdığı bu dağıtım modelini kesinlikle kabul etmediğimizi, dört kulüp için şampiyonluk sayıları yanında naklen yayın havuzunun oluşmasında çok büyük etkisi olan taraftar potansiyellerinin de mutlaka göz önünde tutularak 2007-2008 sezonu sonuna kadar uygulanan modelin sürdürülmesini ve 03.09.2008 tarihli toplantıda alınan kararın iptalini arz ve talep etmekteyiz'' denildi.

