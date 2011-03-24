-TRABZONSPOR SUUDİ ARABİSTAN'DA CİDDE (A.A) - 24.03.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile yapacağı maç nedeniyle lige verilen arada Al-Ittihad takımı ile yarın özel karşılaşma yapacak olan Trabzonspor, Suudi Arabistan'a geldi. Trabzon'dan özel uçak ile yaklaşık 3,5 saatlik yolculuğun ardından Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaşan bordo-mavili kafile, havalimanında yavaş süren işlemler nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. 1 saatlik işlemlerin ardından havalimanından çıkabilen kafileyi, Al-Ittihad takımı yöneticileri ve konsolosluk yetkilileri çiçeklerle karşıladı. Havalimanı çıkışında ise 50 kadar bordo-mavili taraftar, futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu. ''Bize Her Yer Trabzon'' sloganı atan ve bu sloganın yazdığı pankartı açan taraftarlar, futbolcularla bol bol fotoğraf çektirdi. Az sayıdaki Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı da kendi takımlarının forma ve bayraklarıyla kafileyi karşılayarak Trabzonsporlu futbolculara ilgi gösterdi. Havalimanında bulunan Suudi Arabistan vatandaşları da futbolculara ilgi göstererek onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kulüp başkanı Sadri Şener ve yöneticiler ayrı bir araç ile alandan ayrılırken, bordo-mavili futbolcular kendilerine tahsis edilen otobüsle kamp yapacakları otele hareket etti. Bordo-mavili taraftarlar, araçlarıyla kafileyi izledi.