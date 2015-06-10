Trabzonspor Stephane M'bia'yı transfer ediyor

Trabzonspor, Stephane M'bia Etoundi'nin transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Bu bildirimden kısa süre sonra Belçika'da açıklama yapan bordo mavili ekibin Sportif Direktörü Süleyman Hurma, Mbia ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Bordo mavili yönetim, bu sezon Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kaldıran Mbia'yı geçtiğimiz hafta Trabzon'a getirmiş ve ön görüşme yapmıştı.



Hürriyet'in haberine göre, bu görüşme sonrasında Avrupa basınında Mbia'nın ismi Inter, Fiorentina ve West Ham United ile de anılmıştı. Bu haberler sonrasında geçtiğimiz gün Sportif Menajer Süleyman Hurma, Mbia ile görüşme yapmak için Belçika'ya uçmuştu. KAP'a yapılan açıklamanın Hurma'nın bu seferi sonrasına denk gelmesi dikkat çekti. Başarılı orta sahanın bonservisi elinde bulunuyor.

'3 Yıllık sözleşme imzaladık'

Belçika'ya giden kulüp sportif direktörü Süleyman Hurma, burada Kamerun Milli Takımı'nın Demokratik Kongo ile dün oynadığı özel maçın ardından Mbia ile bir araya gelerek, transferi sonuçlandırdı.

Hurma yaptığı açıklamada, futbolcu ile dün ve bugün bir araya geldiklerini belirterek, "Her konuda anlaşmaya vardık. Mbia ile az önce 3 yıllık sözleşme imzaladık" dedi.

Mbia'yı başka kulüplerin de transfer etmek istediğini ancak oyuncunun Trabzonspor'u seçtiğini ifade eden Hurma, "Mbia, kendisini ispat etmiş kaliteli bir oyuncu. Camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Hurma, Kamerun Milli Takımı'nın kampının devam ettiğini belirterek, takımla ülkesine dönen Mbia'nın, daha sonra Trabzon'a geleceğini sözlerine ekledi.

Stephane M'bia kimdir?

25 yaşında ve 1,90 metre boyundaki Stephane Mbia, ön libero olarak görev yapıyor. Yıldız futbolcu, 12 yıllık futbol kariyerinde Kamerun'da Kadji Sports, Fransa'da Stade Rennes, Marsilya, İngiltere'de Queens Park Rangers ve İspanya'da Sevilla takımlarının formalarını giydi. Stephane Mbia'nın bonservisi için Marsilya 12 milyon Euro, QPR ise 6 milyon Euro ödemişti.