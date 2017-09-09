Trabzonspor Sosa ve Volkan Şen’i KAP’a bildirdi

TRABZON, (DHA) - TRABZONSPOR Kulübü, Jose Sosa’nın geçici ve Volkan Şen’in kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa\'nın geçici transferi konusunda AC Milan kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; AC Milan kulübüne geçici transfer bedeli olarak 1 milyon 350 bin Euro ödenecektir. Şirketimiz 15.01.2018 tarihine kadar 3 milyon 400 bin Euro bedelle, futbolcunun kesin transferi için satın alma hakkına sahiptir. Profesyonel futbolcu Jose Ernesto Sosa ile Şirketimiz arasında geçici transfer sözleşmesi yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya 2017-2018 sezonu ilk yarı dönemi için 1 milyon 620 bin Euro garanti ücret ödenecektir. Futbolcunun kesin transferi için, Şirketimizce satın alma hakkının kullanılması halinde, futbolcuya devam eden sezonlar için 2017-18 sezonu ikinci yarısı için 1 milyon 620 bin Euro garanti ücret, 2018-19 sezonu için 3 milyon 320 bin Euro garanti ücret, 2019-20 sezonu için 3 milyon 240 bin Euro garanti ücret ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

VOLKAN ŞEN’LE 2 YILLIK ANLAŞMA

Bordo mavili kulüpten KAP’a yapılan bir başka açıklamada ise, “Profesyonel futbolcu Volkan Şen ile 2018-19 futbol sezonu sonuna kadar (2 yıllık) anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2017-18 ve 2018-19 futbol sezonları için 850 bin Euro garanti ücret ödenecektir” denildi.

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