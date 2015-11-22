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Spor

Trabzonspor son dakika galibiyetiyle nefes aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Gaziantepspor'u konuk edecek

22 Kasım 2015 23:39

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, zor günler geçiren Trabzonspor, evinde Gençlerbirliği ile karşılaştı. Avni Aker Stadı'nda oynanan ve Trabzonspor'un cezası nedeniyle ev sahibi taraftarların alınmadığı mücadeleyi bordo-mavililer uzatma dakikalarında gelen golle 1-0 kazandı.

İki takımın da uzatma dakikalarına kadar sadece 1'er şutu kaleyi buldu. Ancak son dakikalara doğru baskısını artıran Trabzon, 90+3. dakikada Mehmet Ekici'nin golüyle öne geçti ve maçtan da 1-0 ile ayrılarak, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Bu skorun ardından Trabzonspor Şota Arveladze'nin ardından takımın başına geçici olarak gelen Sadi Tekelioğlu'nun ilk maçında 3 puanı kaparken, 17 puanla 9. sıraya yükseldi. Üst üste 3. maçından da galibiyet çıkaramayan Gençlerbirliği ise 12 puanla 14. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde Gaziantepspor'u konuk edecek.

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