-TRABZONSPOR SON 5 YILIN EN İYİ LİDERİ TRABZON (A.A) - 07.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 36 puan ile lider durumda bulunan Trabzonspor, son 5 sezon içerisinde 15. haftayı en fazla puanla lider olarak kapatan takım oldu. Ligde 15. hafta puan cetveline bakılarak yapılan araştırmada, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe 31 puan, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Sivasspor 34 ve 31 puan, 2009-2010 sezonunda ise Kayserispor 31 puanla liderlik koltuğunda yer almıştı. 2005-2006 sezonunun 15. haftasında ise Fenerbahçe 39 puan toplamayı başarmıştı. Bordo-mavililer, 34 golle söz konusu dönemde liderler arasında en fazla golü atarken 9 golle de en az golü kalesinde gördü. -SON 5 SEZON- Ligde son 5 yılda 15. hafta sonunda lider takımların durumları şöyle */ Sezon Lider O G B M A Y P ------------------------------------------------------------------- 2006-2007 Fenerbahçe 15 9 4 2 32 14 31 2007-2008 Sivasspor 15 11 1 3 26 11 34 2008-2009 Sivasspor 15 9 4 2 26 13 31 2009-2010 Kayserispor 15 9 4 2 25 10 31 2010-2011 Trabzonspor 15 11 3 1 34 9 36 /*