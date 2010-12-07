T24 LogoT24 Logo
Spor

TRABZONSPOR SON 5 YILIN EN İYİ LİDERİ  TRABZON (A.A)

07 Aralık 2010 12:16

-TRABZONSPOR SON 5 YILIN EN İYİ LİDERİ  TRABZON (A.A) - 07.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 36 puan ile lider durumda bulunan Trabzonspor, son 5 sezon içerisinde 15. haftayı en fazla puanla lider olarak kapatan takım oldu. Ligde 15. hafta puan cetveline bakılarak yapılan araştırmada, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe 31 puan, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Sivasspor 34 ve 31 puan, 2009-2010 sezonunda ise Kayserispor 31 puanla liderlik koltuğunda yer almıştı. 2005-2006 sezonunun 15. haftasında ise Fenerbahçe 39 puan toplamayı başarmıştı. Bordo-mavililer, 34 golle söz konusu dönemde liderler arasında en fazla golü atarken 9 golle de en az golü kalesinde gördü. -SON 5 SEZON- Ligde son 5 yılda 15. hafta sonunda lider takımların durumları şöyle */ Sezon            Lider         O     G   B     M      A      Y    P ------------------------------------------------------------------- 2006-2007        Fenerbahçe   15    9   4     2     32     14    31 2007-2008        Sivasspor    15    11  1     3     26     11    34 2008-2009        Sivasspor    15    9   4     2     26     13    31 2009-2010        Kayserispor  15    9   4     2     25     10    31 2010-2011        Trabzonspor  15    11  3     1     34      9    36 /*

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24