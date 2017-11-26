Trabzonspor, Sivas'tan 3 puanla döndü

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin golleri Burak Yılmaz ve Okay Yokuşlu'dan geldi. Trabzonspor bu sonuçla puanını 19'a yükseltirken, Demir Grup Sivasspor da 19 puanda kaldı.

Trabzonspor şeytanın bacağını kırdı

Süper Lig'de geçen sezonun 28. haftasında bu yana deplasmanda kazanamayan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek 8 maç sonra dış sahada maç kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun 28. haftasında 22 Nisan'da yapılan Antalyaspor maçını 3-0 kazanan Trabzonspor, 7 aylık özlemini Sivasspor deplasmanında dindirdi.