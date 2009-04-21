Trabzonspor, Sivas'ta ilk peşinde



Turkcell Süper Lig'de hafta sonu deplasmanda Sivasspor ile zirve yarışında çok önemli bir maça çıkacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak.



Lider Sivasspor'un 4 puan gerisinde bulunan ve aradaki puan farkını kapatmayı amaçlayan Karadeniz ekibi, bugüne dek Sivasspor deplasmanında galip gelme başarısı gösteremedi.



Bordo-mavililer, Sivasspor ile dış sahada yaptığı 3 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılarak tek puan dahi alamadı.



Ligde 2 takım arasında ilk olarak 2005-2006 sezonunda Sivasspor'un sahasının onarımı nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan karşılaşmayı kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazandı. Bordo-mavililer, Sivas'ta yapılan maçlarda ise 2006-2007 sezonunda 1-0, 2007-2008 sezonunda da 2-0'lık sonuçlarla sahadan mağlubiyetle ayrıldılar.



Bordo-mavililer, dış sahadaki 3 maçta 5 gol yerken 1 gol kaydetti.



Karadeniz ekibi, Sivasspor ile yaptığı 7 lig maçının ise sadece 1'inde ahadan galibiyetle ayrılmıştı.

