Trabzonspor, Sivasspor'u 2-1 yendi; ligde 2'de 2 yaptı

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Bordo Mavililer, Bakasetas'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Nwakaeme, 47. dakikada sert bir vuruşla skoru 2-0 yaptı. Maçta son sözü Isaac Cofie söyledi.

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 2-1 yendi. Bordo Mavililer, maça hızlı başladı. İlk dakikalardan itibaren topu rakip yarı sahaya yıkan Karadeniz temsilcisi, buna karşın 4. dakikada kalesinde büyük tehlike yaşadı.

Pozisyon sonrası tekrar ataklarını sıklaştıran Trabzonspor, tehlikeler yakaladı. Golü ise 15. dakikada Bakasetas'ın golüyle buldu. Yunan oyuncu, takımını 1-0 öne geçirirken; Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a ilk golünü attı ve lige geldiği 2019/20'den bu yana en fazla takımın filelerini havalandıran oyuncu oldu.

İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıya golle başladı. Nwakaeme, sert ve düzgün bir vuruşla topu ikinci kez Sivasspor ağlarıyla buluşturdu.

Maçta ikinci penaltı kararı 68. dakikada Edgar'ın kayode'ye yaptığı hareket sonrası geldi. Gradel'in penaltısını Uğurcan Çakır iki kez kurtardı. Ancak İsmail Köybaşı'nın uzaklaştıramadığı topu Isaac Cofie ağlarla gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

Oyunun son bölümünde net fırsatlardan yararlanmayan Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı ve ligde 2'de 2 yaptı. İlk maçta sahasında Konyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor ise ikinci maçında da puanla tanışamadı.