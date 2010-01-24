Trabzonspor, Sivası Umut'la geçti: 3-1

T24 - Turkcell Süper Lig'de 18. Hafta mücadelesinde Trabzonspor, Bordo Mavili takımın forveti Umut'un 2 golle yıldızlaştığı maçta Avni Aker'de ağırladığı Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.



Trabzonspor, maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna ağırlığını koyarken, her iki yarıda da etkin bir futbol sergiledi. Sivasspor maçın genelinde, Trabzonspor'un agresif oyununa kontraataklarla karşılık vermeye çalıştı.



Trabzonspor her iki yarıda da bulduğu gollerle sahdan 3-1 üstün ayrılarak, Turkcell Süper Lig'in 2. yarısına galibiyetle başlayan takımlar arasında yer aldı. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 30'a yükseltirken ligde 6. sıradaki yerini korudu.



Maçtan dakikalar



İlk yarı



7. dakikada yine Colman'ın sağdan korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Giray'ın kafa vuruşunda, top auta gitti.



11. dakikada sağdan son çizgiye doğru inen Ömer'in ortasında, Umut'un kaleye göndermek istediği top arka direkteki Engin'in önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.



13. dakikada Serkan'ın sağdan çıkardığı topa, uygun durumda bulunan Umut kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



16. dakikada Engin'in soldan ortasında, ceza yayı içerisindeki Colman'ın şutunda kaleci Akın yatarak topu kontrol etti.



21. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine hareketlenen Engin, topu Alanzinho'ya çıkardı. Bu futbolcunun da yerden gönderdiği topu, arka direkteki Umut Bulut filelere gönderdi: 1-0



27. dakikada İbrahim'in uzak mesafeden şutunda top yandan auta gitti.



30. dakikada Alanzinho'nun pasında, ceza alanı içindeki Engin, Ferhat tarafından düşürülünce maçın hakemi Tolga Özkalfa penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Colman, kaleci Akın'ın sağından topu filelerle buluşturdu: 2-0



32. dakikada Engin'in sağdan pasında, yakın mesadeki Umut'un şutunda, kaleci Akın topa sahip oldu.



36. dakikada ceza alanı içinde, sağ çaprazdaki Erman'ın kale çizgisine paralel olarak göndermek istediği top Selçuk'un ayağına çarparak filelere gitti: 2-1



İkinci yarı



55. dakikada Engin'in pasında, ceza alanı içindeki Serkan'ın şutunda, kaleci Akın'ı geçen top az farkla auta gitti.



76. dakikada Umut'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Selçuk'un kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.



78. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Giray'ın kafa şutunda, top yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.



79. dakikada Ömer'in kendi yarı alanından uzun pasında, Selçuk topu kafayla ceza alanı içine giren Umut'a indirdi. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1



89. dakikada Selçuk'un sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içindeki Giray'ın kafa vuruşunda, top kaleci Akın da kaldı.



Trabzonspor: 3 - Sivaspor: 1



Stat: Hüseyin Avni Aker



Hakemler: Tolga Özkalfa xxx, Baki Tuncay Akkın xxx, Ali Saygın Ögel xxx



Trabzonspor: Onur xxx, Ömer xxx, Giray xxx, Egemen xxx, Cale xxx, Selçuk xxx, Colman xxx (Dk. 69 Ceyhun x), Serkan xxx, Engin xxx (Dk. 80 Sezer x), Alanzinho xxx, Umut xxx (Dk. 85 Teo ?)



Sivasspor: Akın xx, Abdurahman x, Aubey xx, Ferhat x, Murat x, Erman xx (Dk. 71 Cihan x), İbrahim xx, Musa xx, Elrio xx, Nabil Taider x (Dk. 28 Agbetu x), Kamanan x (Dk. 81 Kadir x)



Goller: Dk. 21 ve 79 Umut, Dk. 30 Colman (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 36 Erman (Sivasspor)



Sarı Kartlar: Dk. 41 Cale, Dk. 54 Ömer (Trabzonspor), Dk. 54 Aubey, Dk 63 Abdurahman, Dk. 86 Ferhat (Sivasspor)

