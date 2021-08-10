Trabzonspor, Simon Deli transferini bitiriyor

Transferin hızlı takımlarından Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda Clube Brugge'nin stoperi Simon Deli'nin transferini de bitirmek üzere.

Bordo mavililer Fildişi Sahilleri milli takımında da forma giyen Simon Deli'nin transferini bitirme noktasına geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı, başarılı stoperi istediğine yönetime iletmişti.

Şampiyonluk için en güçlü adaylardan biri olan Trabzonspor, transferde büyük oynamaya devam ediyor. Bordo mavililer bu sezon Bruno Peres, Gervinho, Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Fode Koita, İsmail Köybaşı, Cornelius'tan sonra bir transferi daha bitiriyor.

Belçika ekiplerinden Brugge forması giyen Simon Deli, Trabzonspor'un 8. transferi olmaya çok yakın. Trabzonspor, başarılı stoper ile anlaşma noktasına geldi. Kariyerinde Sparta Prag ve Brugge gibi takımlar bulunan Fildişili stoperin kulübüyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyordu. Simon Deli, Edgar ve Hugo ile birlikte forma mücadelesi verecek.