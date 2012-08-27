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Spor

Trabzonspor sezona moralle başladı

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Sanica Boru Elazığspor'u 2-0 mağlup etti ve yeni sezonda ilk galibiyetini almayı başardı

27 Ağustos 2012 01:50

Yeni sezona Karabükspor beraberliği ile başlayan Trabzonspor, sahasında Elazığspor'u 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde Videoton ile oynayacağı rövanş maçı öncesi moral depoladı.

Trabzonspor'un cezası nedeniyle sadece kadın ve çocukların tribünde yer aldığı maçta ev sahibi ekip Trabzonspor 41. dakikada Robert Vittek ve Paulo Henrique'nin golleriyle Sanica Boru Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.
 
Ligdeki ilk hafta maçında Karabükspor'la, UEFA Avrupa Ligi'nde de Videoton'la berabere kalan Trabzonspor, Elazığspor galibiyeti ile moral bulmuş oldu.
 
Bordo mavili ekip bu sonucun ardından puanını 4'e çıkartırken Elazığspor 1 puanda kaldı. Trabzonspor hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Videoton ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçından sonra ligde Gaziantepspor deplasmanına konuk olacak.
 
Sanica Boru Elazığspor ise Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
 

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