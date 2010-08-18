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Spor

TRABZONSPOR SERKAN BALCI'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI TRABZON (A.A)

18 Ağustos 2010 22:35

-TRABZONSPOR SERKAN BALCI'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTI TRABZON (A.A) - 18.08.2010 - Trabzonspor'un, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serkan Balcı'nın sözleşmesini 2 yıl daha uzattığı bildirildi. Serkan, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Trabzonspor ile 2 yıllık daha sözleşme imzalamasının kendisi için mutluluk verici olduğunu belirterek, ''Yönetim kurulumuzla yaptığım görüşmelerin ardından sözleşmemi uzattık. Ekonomik konuları hiç gündeme getirmeden transferi neticelendirdik'' dedi. Yönetim kuruluna kendisine gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür etiğini belirten Serkan, Trabzonspor'da kaldığı için mutlu ve huzurlu olduğunu kaydetti.

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