-TRABZONSPOR, SELÇUK İNAN VE CEYHUN'U BIRAKMAYACAK TRABZON (A.A) - 03.09.2010 - Trabzonspor'da, Selçuk İnan ile Ceyhun Gülselam'ın, sezon sonunda bitecek sözleşmelerinin kısa sürede uzatılacağı bildirildi. Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Selçuk İnan ve Ceyhun Gülselam ile sözleşmelerinin uzatılması konusunda daha önce görüştüklerini belirterek, ''Onlar bizim oyuncularımız, evlatlarımız... Onlarla konuşup kısa sürede gelecek sezon için mukavelelerini uzatmamız gerekiyor'' dedi. Bu futbolcuların sözleşmelerinin uzatılmasının hem oyuncular hem de kulüp açısından olumlu olacağını ifade eden Hacısalihoğlu, ''Böylelikle oyuncular daha moralli ve gelecek sezonla ilgili şimdiden değerlendirme yaparak kafalarını meşgul etmemiş olacaklar. Kulübün de planlamaları sağlıklı yapabilmesi açısından bu gerekiyor. Bir problem yok. Çok kısa sürede bunları tamamlarız diye düşünüyoruz'' şeklinde konuştu.