Trabzonspor Sefa ve Medjani ile yolarını ayırdı

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, Sefa Yılmaz ile Carl Medjani’nin 2018 yılında sona erecek sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.\'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Sefa Yılmaz ve Carl Medjani arasındaki mevcut sözleşmelerimiz karşılıklı olarak feshedilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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