Trabzonspor savunmayı sağlama aldı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirveye ortak olan Bordo-Mavililer, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 1 gol gören Trabzonspor, ilk 4 hafta itibarıyla 1986-87 sezonundan bu yana en iyi sezonunu yaşıyor.



Söz konusu sezonun ilk 4 haftasında kalesinde hiç gol görmeyen Bordo-Mavili ekip, bu sezonda ise kalesinde tek gol gördü. Trabzon, geride kalan 4 hafta itibarıyla bir rekora da deplasmanda oynadığı maçlarda imza attı.



Bordo-Mavili takım dış sahada 2 galibiyet alan tek takım olurken, deplasmanda oynadığı maçları kayıpsız geçti. Bu arada Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, kulubün resmî internet sitesinde yer alan Cola-Turka Futbolcu Günlüğü'nün bu ayki konuğu oldu. İlginç açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, son zamanlarda yapılan eleştirilerin aksine ileride çift forvet oynama taraftarı olduğunu söyledi.



TRABZON'UN İLK 4 HAFTA KARNESİ



Sezon - Yediği Gol



1987-88 2



1988-89 5



1989-90 2



1990-91 2



1991-92 5



1992-93 2



1993-94 2



1994-95 7



1995-96 2



1996-97 5



1997-98 4



1998-99 4



1999-2000 3



2000-01 4



2001-02 5



2002-03 2



2003-04 5



2004-05 5



2005-06 3



2006-07 4



2007-08 5



2008-09 1



