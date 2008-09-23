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Spor

Trabzonspor savunmayı sağlama aldı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirveye ortak olan Bordo-Mavililer, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 1 gol g&

23 Eylül 2008 03:00

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirveye ortak olan Bordo-Mavililer, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 1 gol gören Trabzonspor, ilk 4 hafta itibarıyla 1986-87 sezonundan bu yana en iyi sezonunu yaşıyor.

Söz konusu sezonun ilk 4 haftasında kalesinde hiç gol görmeyen Bordo-Mavili ekip, bu sezonda ise kalesinde tek gol gördü. Trabzon, geride kalan 4 hafta itibarıyla bir rekora da deplasmanda oynadığı maçlarda imza attı.

Bordo-Mavili takım dış sahada 2 galibiyet alan tek takım olurken, deplasmanda oynadığı maçları kayıpsız geçti. Bu arada Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, kulubün resmî internet sitesinde yer alan Cola-Turka Futbolcu Günlüğü'nün bu ayki konuğu oldu. İlginç açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, son zamanlarda yapılan eleştirilerin aksine ileride çift forvet oynama taraftarı olduğunu söyledi.

TRABZON'UN İLK 4 HAFTA KARNESİ

Sezon - Yediği Gol

1987-88 2

1988-89 5

1989-90 2

1990-91 2

1991-92 5

1992-93 2

1993-94 2

1994-95 7

1995-96 2

1996-97 5

1997-98 4

1998-99 4

1999-2000 3

2000-01 4

2001-02 5

2002-03 2

2003-04 5

2004-05 5

2005-06 3

2006-07 4

2007-08 5

2008-09 1

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