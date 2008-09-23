Trabzonspor savunmayı sağlama aldı

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek zirveye ortak olan Bordo-Mavililer, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Attığı 5 gole karşılık kalesinde 1 gol gören Trabzonspor, ilk 4 hafta itibarıyla 1986-87 sezonundan bu yana en iyi sezonunu yaşıyor.
Söz konusu sezonun ilk 4 haftasında kalesinde hiç gol görmeyen Bordo-Mavili ekip, bu sezonda ise kalesinde tek gol gördü. Trabzon, geride kalan 4 hafta itibarıyla bir rekora da deplasmanda oynadığı maçlarda imza attı.
Bordo-Mavili takım dış sahada 2 galibiyet alan tek takım olurken, deplasmanda oynadığı maçları kayıpsız geçti. Bu arada Trabzonspor'un golcü futbolcusu Gökhan Ünal, kulubün resmî internet sitesinde yer alan Cola-Turka Futbolcu Günlüğü'nün bu ayki konuğu oldu. İlginç açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, son zamanlarda yapılan eleştirilerin aksine ileride çift forvet oynama taraftarı olduğunu söyledi.
TRABZON'UN İLK 4 HAFTA KARNESİ
Sezon - Yediği Gol
1987-88 2
1988-89 5
1989-90 2
1990-91 2
1991-92 5
1992-93 2
1993-94 2
1994-95 7
1995-96 2
1996-97 5
1997-98 4
1998-99 4
1999-2000 3
2000-01 4
2001-02 5
2002-03 2
2003-04 5
2004-05 5
2005-06 3
2006-07 4
2007-08 5
2008-09 1