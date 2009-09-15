Trabzonspor savunmaya emanet

Turkcell Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere bu sezon
toplam 7 resmi maça çıkan Trabzonspor'da, en fazla golü savunmada oynayan
futbolcular attı.
Bordo-mavili takımın söz
konusu 7 maçında, savunma oyuncuları 5, orta alan oyuncuları 4 gol atarken,
forvetler ise 3 gol kaydedebildi.
Savunma oyuncularından Egemen 3, Giray ve
Song birer, orta alan oyuncularından Ceyhun 2, Selçuk ve Colman birer, forvette
ise Umut 2, Gökhan ise 1 kez rakip fileleri
havalandırdı.
Trabzonspor'un 7 maçı ve gol atan oyuncular
şöyle:
Sivasspor-Trabzonspor (1-2).................: Selçuk,
Ceyhun
Trabzonspor-Diyarbakırspor (1-2)............:
Giray
Manisaspor-Trabzonspor (1-0)................:
-
Trabzonspor-Bursaspor (1-1).................:
Colman
İ.B.Belediyespor-Trabzonspor (1-6)..........: Egemen (3), Umut (2),
Gökhan
Trabzonspor-Toulouse FC (1-3)...............: Song
Toulouse
FC-Trabzonspor (0-1)...............: Ceyhun