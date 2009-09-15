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Spor

Trabzonspor savunmaya emanet

7 resmi maça çıkan Trabzonspor'da, en fazla golü savunmada oynayan futbolcular attı.

15 Eylül 2009 03:00

Turkcell Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere bu sezon toplam 7 resmi maça çıkan Trabzonspor'da, en fazla golü savunmada oynayan futbolcular attı.

Bordo-mavili takımın söz konusu 7 maçında, savunma oyuncuları 5, orta alan oyuncuları 4 gol atarken, forvetler ise 3 gol kaydedebildi.
Savunma oyuncularından Egemen 3, Giray ve Song birer, orta alan oyuncularından Ceyhun 2, Selçuk ve Colman birer, forvette ise Umut 2, Gökhan ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Trabzonspor'un 7 maçı ve gol atan oyuncular şöyle:

Sivasspor-Trabzonspor (1-2).................: Selçuk, Ceyhun
Trabzonspor-Diyarbakırspor (1-2)............: Giray
Manisaspor-Trabzonspor (1-0)................: -
Trabzonspor-Bursaspor (1-1).................: Colman
İ.B.Belediyespor-Trabzonspor (1-6)..........: Egemen (3), Umut (2), Gökhan
Trabzonspor-Toulouse FC (1-3)...............: Song
Toulouse FC-Trabzonspor (0-1)...............: Ceyhun

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