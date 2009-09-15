Trabzonspor savunmaya emanet

Turkcell Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere bu sezon toplam 7 resmi maça çıkan Trabzonspor'da, en fazla golü savunmada oynayan futbolcular attı.



Bordo-mavili takımın söz konusu 7 maçında, savunma oyuncuları 5, orta alan oyuncuları 4 gol atarken, forvetler ise 3 gol kaydedebildi.

Savunma oyuncularından Egemen 3, Giray ve Song birer, orta alan oyuncularından Ceyhun 2, Selçuk ve Colman birer, forvette ise Umut 2, Gökhan ise 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



Trabzonspor'un 7 maçı ve gol atan oyuncular şöyle:



Sivasspor-Trabzonspor (1-2).................: Selçuk, Ceyhun

Trabzonspor-Diyarbakırspor (1-2)............: Giray

Manisaspor-Trabzonspor (1-0)................: -

Trabzonspor-Bursaspor (1-1).................: Colman

İ.B.Belediyespor-Trabzonspor (1-6)..........: Egemen (3), Umut (2), Gökhan

Trabzonspor-Toulouse FC (1-3)...............: Song

Toulouse FC-Trabzonspor (0-1)...............: Ceyhun

