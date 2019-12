-TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUĞA KENETLENDİ TRABZON (A.A) - 05.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de liderliğe yükselen Trabzonspor'da, kulüp genel sekreteri Hasan Yener, liderliğin Trabzonspor'un alışık olduğu bir mevki olduğunu ve lig sonunda da aynı yerde olup şampiyonlukla sezonu noktalamayı umut ettiklerini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, Trabzonspor'un liderliğe yabancı olmadığını belirterek, ''Trabzonspor'un alışık olduğu bir mevki. Bu sezon uzun haftalar lider getirdik. 23. haftada liderliği bırakmıştık ve 27. haftada geri aldık. Umuyorum lig sonunda yine lider biz oluruz ve şampiyonlukla bu sezonu noktalarız'' dedi. Önlerinde 7 maç bulunduğunu ifade eden Yener, ''Bu maçların hepsi zor maçlar. Yarış, bütün hızıyla devam ediyor. Geçen hafta bu yarışta puan kaybedenin sıralamadaki yerini kaybedeceğini, ama bundan da önemlisi psikolojik olarak kayıp yaşayacağını söylemiştim ki bunu önümüzdeki haftalarda göreceğiz'' diye konuştu. -''GALATASARAY MAÇININ RAHAT GEÇECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR''- Yener, Galatasaray ile hafta sonu deplasmanda yapacakları karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olmasının kendileri için bir avantaj olmadığını belirterek, şunları söyledi: ''Trabzonspor'un her yerde seyircisi var. Her yerdeki seyircisi de Trabzonspor'u en iyi şekilde destekliyor. Futbol seyirci ile güzel. Yalnız bu maç çok rahat geçecek maç gibi bir düşünce var. Bu böyle değil. Şu anda Galatasaray, milli takımlara en fazla oyuncu veren takımlardan biri. Gerçekten çok kaliteli bir kadrosu var. Ama aldığı sonuçlar kadro kalitesiyle örtüşmese bile Galatasaray, neticede Galatasaray'dır. Bana göre çok zor, çetin bir maç olacak.'' -''KENTTE TEDİRGİNLİK VAR''- Yener, bir gazetecinin ''kentte şampiyonluk havası çok yok. Stat da tam dolmuyor'' şeklindeki sorusu üzerine, ''Kentte bir tedirginlik var, ama bu doğaldır. Yarıştaki gerginlikten kaynaklanan bir tedirginlik bu. Tabi konuştuğunuzda herkes şampiyonluğa inançlı, ondan da öte futbolcu kadrosu ve teknik heyet de çok inanıyor. Ama taraftar desteği için yeterli mi? Biz şu anda bunu yeterli görmüyoruz. Trabzonspor taraftarı daha etkili olmalı. Taraftarların, Hüseyin Avni Aker'i tıklım tıklım doldurması gerekir diye düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. -''BURSASPOR, PUANI HAK ETTİ''- Bursaspor'un Fenerbahçe ile hafta sonunda oynadığı maça da değinen Yener, ''Hiçbir takım sahaya mağlup olmak için çıkmaz. Her takım sahaya kazanmak, puan almak için çıkar. Bursaspor, geçen yılın şampiyonu, gerçekten Saracoğlu'nda iyi bir mücadele verdi. Kazanabileceği bir maçtı, kazanabilirdi de, ama gerçekten ortaya koyduğu futbol ile fazlasıyla bana göre puanı hak etti. Yarış devam ediyor. Bursaspor'un da ligdeki iddiası devam ediyor. O bakımdan bundan sonraki maçların hep zorlu geçeceği düşüncesindeyim'' diye konuştu.