Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'nde

T24 - UEFA men edilen Fenerbahçe'nin yerine Şampiyonlar Ligi'ne Trabzonspor'un direkt gruplardan katılacağını duyurdu. Trabzonspor-Athletic Bilbao maçı ise iptal edildi.



UEFA Başkanı ve 4 üyeden oluşan UEFA Komitesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden men etmesinin ardından acil olarak toplandı.



Komite bir karar alarak Fenerbahçe'nin yerine Trabzonspor'u Şampiyonlar Ligi'ne gruplar aşamasından dahil etti.



Komite Trabzonspor'un Athletic Bilbao ile oynayacağı Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasını da iptal etti.



Athletic Bilbao'nun bu kararın ardından doğrudan Avrupa Ligi'nde gruplara kalması bekleniyor.



UEFA adına açıklama yapan Gianni, TFF'nin kararının doğru olduğunu, bu tür olaylarda sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini belirtti.





