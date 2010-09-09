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Spor

TRABZONSPOR SAHASINDA KAYIP İSTEMİYOR TRABZON (A.A)

09 Eylül 2010 18:27

-TRABZONSPOR SAHASINDA KAYIP İSTEMİYOR TRABZON (A.A) - 09.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftayı 7 puanla ikinci sırada kapatan Trabzonspor, önündeki 4 maçın 3'ünü kendi sahasında oynayacak. Ligin 4. haftasında Sivaspor, 5. haftada Manisaspor ile sahasında, 6. haftada ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak olan bordo-mavililer, 7. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek.  Bordo-mavililer, özellikle sahasında yapacağı karşılaşmalardan puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, yoğun maç döneminin ardından milli maçlar nedeniyle verilen arada dinlenme süreci bulduklarını belirterek, ''Dinlenmenin ardından çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde Sivasspor maçı var, daha sonra Manisaspor ile de sahamızda karşılaşacağız. Ligde önümüzdeki 4 maçın 3'ünü kendi sahamızda oynayacağız. Seyircimizle bu maçlara hazır olmak istiyoruz'' dedi. Takımın moral desteğine ihtiyacının bulunduğunu anlatan Güneş, ''Kolay görünen maçlardan bir tanesi Antalya'daydı ama puan kaybettik. Sahamızda kaybetmek istemiyoruz. Bu maçları oyuncularımız, seyircilerimiz ve bizim birlikte hazırlanacağımız maçlar olarak düşünüyorum. İlk olarak Sivasspor maçını kazanmak ve önümüzdeki periyodu en iyi şekilde geçmek istiyoruz'' diye konuştu.

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