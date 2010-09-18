Trabzonspor sahasında kaybetti 1-3

T24 - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, sahasında Manisaspor'a 3-1 yenildi.



3. dakikada Selçuk'un kullandığı serbest atışta, Jaja'nın içeriye doğru çıkardığı topu Egemen kafa ile kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.



9. dakikada sağdan ceza alanına giren Serkan'ın çıkardığı topa altı pas içindeki Teofilo'nun vuruşunda kaleci İlker meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Yattara, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, topu direkt Selçuk'a çıkardı. Bu futbolcunun ceza alanı hemen içinden sağ ayağının içiyle gelişine sert şutunda, kaleci İlker'in solundan geçen top üst direğin altına çarparak filelerle buluştu: 1-0



16. dakikada Colman'ın hatalı pasında topu kapan Isaac, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Makukula'ya aktardı. Ceza alanına giren bu futbolcunun kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin top yandan auta gitti.



27. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Yattara'nın sağdan ceza alanına gönderdiği topu yakın mesafeden Teofilo tamamlamak istedi, ancak kaleci İlker'in ayaklarına çarpan top kornere çıktı.



34. dakikada Jaja'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla auta çıktı.



37. dakikada Jaja'nın ceza yayı gerisinde düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı Yattara kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top direğin çok az farkla üzerinden auta gitti.



41. dakikada soldan Murat'ın ortasında, arka direkteki Isaac topu ayağıyla altı pas çizgisi önündeki Makukula'ya doğru çıkardı. Bu futbolcu da kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Onur'un üzerinden filelere gönderdi: 1-1



45. dakikada Murat'ın soldan pasında, ceza alanı içindeki Simpson'un gelişine yerden vuruşunda kaleci Onur'un müdahale edemediği top filelere gitti: 2-1



Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takım Manisaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



58. dakikada Teofilo'nun pasında soldan ceza alanına giren Umut'un şutunda savunmada son anda araya giren Kalabane'ye çarpan top kornere çıktı.



65. dakikada Colman'ın Mehmet'i düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Eren, kullandı. Bu futbolcunun sert vuruşunda, Onur sol tarafına doğru gelen topu çelmeyi başardı.



69. dakikada Isaac'ın pasında Makukula, ceza alanı dışından sert bir vuruşla topu kaleci Onur'un sol üst köşesinden filelerle buluşturarak kendisinin ikinci takımının ise üçüncü golünü kaydetti: 3-1



70. dakikada yakın mesafede topla buluşan Teofilo'nun şutunda, kaleci İlker topu kornere çelmeyi başardı.



74. dakikada Burak'ın sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Teofilo'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.



Trabzonspor, maçtan 3-1 yenik ayrıldı.