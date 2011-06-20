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Spor

TRABZONSPOR, ROMARİÇ'İ TRANSFER ETMEYECEK MADRİD (A.A)

20 Haziran 2011 21:12

-TRABZONSPOR, ROMARİÇ'İ TRANSFER ETMEYECEK MADRİD (A.A) - 20.06.2011 - İspanyol basını, Trabzonspor'un, Sevilla'da oynayan Fildişi Sahilleri'nden Ndri Romariç'i transfer etmeyeceğini yazdı. Trabzonspor'un Polonyalı Adrian Mierzejewski'i transfer etmesi ve Romariç'in saha dışındaki tavırlarını dikkate alması sonucu, Romariç'in transferinden vazgeçtiği belirtildi. Sevilla yerel basını, Trabzonspor'un Romariç'i almamasının en çok Sevilla kulübünü üzdüğünü savundu. Sevilla'nın olası bir Romariç transferinden kasasına 3 milyon avro koymayı hesap ettiği, ancak mevcut durumda ciddi teklif getiren bir kulübün olmadığı kaydedildi. Romariç ile bir dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği, ancak resmi bir teklifin asla sunulmadığı iddia edildi. 

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