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Spor

Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ı resmen duyurdu

Çalımbay, son olarak Antalyaspor'u çalıştırmıştı

18 Ekim 2017 15:41

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili ekip, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını resmen duyurdu.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

 


 

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"

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