Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ı resmen duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ın getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Bordo-mavili ekip, Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Antalyaspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını resmen duyurdu.

Trabzonspor Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.





Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"