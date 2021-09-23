Trabzonspor rekor kırdı; gol düellosunun yaşandığı maçta puanlar paylaşıldı!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Konyaspor ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Maçta Bordo Mavililer öne geçmesine karşın, Vitor Hugo'nun kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü Konyaspor ele geçirdi. Ev sahibi ekip, 2-1 öne geçmesine karşın maçın sonucunu ilan eden isim Hadziahmetovic oldu.

Süper Lig'in iki yenilgisiz takımını karşı karşıya getiren maçta puanlar paylaşıldı.

Maça Trabzonspor hızlı başladı. Henüz 44. saniyede Marek Hamsik'in soldan ceza sahasına ortasını Andreas Cornelius, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu; 0-1.

Trabzonspor'da Vitor Hugo, 8. dakikada rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan itibaren Konyaspor oyuna ağırlığını koydu. Özellikle İsmail Köybaşının bölgesinden tehlikeli ataklar gerçekleştiren Yeşil Beyazlılar, Endri Çekiçi'nin 20. dakikadaki golüyle 1-1'i yakaladı.

İlk yarının son dakikasında Serdar Gürler'in bir şutu direkten dönerken; takımlar soyunma odasına 1-1 ile gitti.

İkinci yarıya ise Konyaspor golle başladı. 43. saniyede Endri Çekiçi, Edgar Ie ve Berat'ın hatasını affetmedi ve ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda daha derli toplu bir görüntü sergileyen Trabzonspor, Gervinho ve Djaniny'nin oyuna girmesiyle daha tehlikeli geldi.

68. dakikada Djaniny'nin şutu direkten dönerken; Bordo Mavililer, beraberlik golünü ise ilginç bir şekilde buldu. Ahmet Çalık'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top takım arkadaşı Hadziahmetiovic'in kafasına çarpıp Konyaspor ağlarıyla buluştu.

Maçın son bölümlerinde Gervinho, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Konyaspor file bekçisi Seric'i geçemedi. Son bölümde ise Uğurcan Çakır önce Rahmanovic, ardından Skubic'in vuruşlarında kalesinde devleşti ve gol izni vermedi. Karşılaşma ise 2-2 sona erdi.

İki takım da yenilmezlik ünvanını korurken; Trabzonspor puanını 14, Konyaspor ise 12'ye çıkardı.

Trabzonspor'dan rekor

En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Bordo-Mavililer, daha sonra oynadığı 18 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 18 maçında 8 galibiyet ve 10 beraberliğini elde etti.

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçında kaybetmezken, deplasmanda yenilmezlik rekoru kırdı. 20 dış saha maçında 11 galibiyet, 9 beraberlik alarak 1981-1982 ve 1982-1983 sezonlarını kapsayan deplasman yenilmezliği rekoruna ortak olan Karadeniz ekibi, bu maçla birlikte yeni rekorunun sahibi oldu.