Trabzonspor rahat kazandı

Tempo24 -
Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Trabzonspor, ikinci hazırlık maçında 4. Lig takımlarından FC Oberneuland'ı 5-2 yendi.
Bremen'de oynanan karşılaşmada, FC Oberneuland'ın gollerini 11. dakikada Semboco ve 90. dakikada Chang atarken, Trabzonspor'un gollerini 17. dakikada Ergin, 35. dakikada Gökhan, 53. dakikada Yattara, 79. dakikada Song ve 87. dakikada Umut kaydetti.
Karşılaşmaya Tolga (Dk. 46 Slyva), Ferhat (Dk. 46 Tayfun), Giray (Dk. 46 Song), Hüseyin (Dk. 46 Egemen), İsmail (Dk. 46 Cale), Ceyhun (Dk. 46 Aziz), Adnan, Sami (Dk. 46 Selçuk), Yattara (Dk. 68 Barış), Gökhan (Dk. 76 Eren), Ergin (Dk 46. Umut) onbiriyle başlayan Trabzonspor'da, teknik direktör Ersun Yanal forvette ilk yarıda Ergin, ikinci yarıda ise Umut'a görev verdi.
İkinci yarı oyundan alınan kaptan Hüseyin, pazubandını Yattara'ya, 68. dakikada oyundan çıkan Yattara da kaptanlığı Song'a devretti.