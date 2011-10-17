-Trabzonspor puansız dönmek istemiyor TRABZON (A.A) - 17.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu üçüncü maçında yarın Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Trabzonspor, zorlu maçtan puanla dönmek istiyor. Grupta ilk maçında deplasmanda İtalya'nın İnter takımını 1-0 mağlup eden, ikinci maçında ise sahasında Fransa'nın Lille takımı ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren bordo-mavililer, 8 eksiğe rağmen zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Vittek, Henrique, Barış Özbek, Barış Ataş, Sezer Badur ve Onur'un yanı sıra cezalı Burak ve Avrupa Kupası maçlarında forma giyemeyen Volkan Şen takımda yer alamayacak. -İngiliz hakem, yönetecek- Luzhniki Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg yönetecek. Clattenburg'un yardımcılıklarını Stephen Child ve Simon Beck yapacak. Bordo-mavili takımın zorlu karşılaşmaya Tolga, Celustka, Giray, Glowacki, Cech, Serkan, Colman, Zokora, Adrian, Halil ve Pawel 11'i ile çıkması bekleniyor. -Güneş, kulübede yer alacak- UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile yapılan maçta hakem tarafından tribünlere gönderilen ve 2 maç ceza alan teknik direktör Şenol Güneş'in cezası sona erdi. Inter ve Lille maçıyla cezasını çeken tecrübeli teknik adam, CSKA Moskova ile yapılacak karşılaşmada yedek kulübesindeki yerini alabilecek. -Puan durumu- Trabzonspor'un yer aldığı (B) Grubu'nda ilk iki hafta sonundaki puan durumu şöyle: /* Takım O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- Trabzonspor 2 1 1 0 2 1 4 2- Inter 2 1 0 1 3 3 3 3- Lille 2 0 2 0 3 3 2 4- CSKA Moskova 2 0 1 1 4 5 1 */