-Trabzonspor puanını 30'a çıkardı İSTANBUL (A.A) - 07.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenen Trabzonspor, puanını 30'a çıkardı. Bordo-mavili ekip, Orduspor (4-1) ve Manisaspor (2-1) maçlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında da 2-0'lık skorla sahadan galip ayrılarak üst üste 3. maçını da kazanmayı bildi. Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından elde ettikleri galibiyetin sevincini tribünlerdeki taraftarlarıyla paylaştı. -İstanbul'da kaybetmiyor Trabzonspor, ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda yaptığı 5. maçını da kazandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda lacivert-turunculu ekip ile yaptığı 4 maçtan da zaferle ayrılan Karadeniz ekibi, bugün de rakibini 2-0 yenme başarısı gösterdi. -Burak'tan gollere devam- Trabzonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçını da boş geçmedi. Golcü futbolcu, karşılaşmanın son bölümlerinde attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Burak Yılmaz, ligde 19. golüne ulaştı. -Glowacki sakatlandı- Trabzonspor'da sakatlanan savunma oyuncusu Arkadiusz Glowacki, karşılaşmaya devam edemedi. Maçın 13. dakikada Efe İnanç ile girdiği mücadele sonucunda sakatlık geçiren Glowacki, bir süre oyuna devam ettikten sonra 19. dakikada yerini Mustafa Yumlu'ya bıraktı. -İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da düşüş sürüyor- Trabzonspor'a 2-0 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da düşüş sürüyor. Lacivert-turunculu ekip, bu sonuçla ligde üst üste 7. maçından da galip gelemedi. Son galibiyetini ligin 12. haftasında Gaziantepspor karşısında 3-1'lik skorla alan lacivert-turunculu takım, daha sonra yaptığı 6 karşılaşmadan 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, bugün de Trabzonspor'a 2-0 yenilerek, üst üste 7. maçından da 3 puan çıkaramadı.