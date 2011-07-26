-TRABZONSPOR, PORTEKİZ'E GİTTİ TRABZON (A.A) - 26.07.2011 - Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile yapacağı ilk maç için özel uçak ile Portekiz'e gitti. Teknik direktör Şenol Güneş, sakatlıkları bulunan Onur, Eren, Murat Tosun ve Tayfun'un yanı sıra Sercan ile Mehmet Çakır'ı 21 kişilik futbolcu kadrosuna almadı. Kafile başkanı kulüp genel sekreteri Hasan Yener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Benfica'nın zor bir takım olduğunu belirterek, ''Trabzonspor olarak biz de büyük bir takımız. Deplasmanda oynayacağımız maçta kapasitemizin tümünü sahaya yansıtırsak ikinci maç için avantaj yakalayacağımızı düşünüyoruz. Bu yıl Trabzonspor olarak Avrupa'da olmak istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken her şeyi yapmaya çalışacağız'' dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligi ertelemesini de değerlendiren Yener, ''Federasyonun önünde işleyen bir hukuk süreci bulunuyor. Bu süreç nedeniyle mutlaka olayların tamamen açığa çıkması için belli bir zamana ihtiyaçları vardı'' diye konuştu. Liglerin uzaması nedeniyle futbolcuların motivasyonlarının bozulup bozulmayacağı konusundaki bir soru üzerine ise Yener, ''Önceden belirlediğimiz bir program var. Bu programın aksaması mutlaka değişikliklere neden olacaktır. Avrupa maçlarımızın durumuna göre hareket edeceğiz. Bu konuda tabi ki kararı teknik direktör Şenol Güneş verecektir. Onun vereceği karara göre hareket edeceğiz'' yanıtını verdi. -MUHTEMEL 11- Bordo-mavili takımın Benfica maçına Tolga, Serkan, Giray, Glowacki, Celutska, Colman, Zokara, Adrian, Alanzinho, Burak ve Henrique muhtemel 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor. Trabzonspor'un bu akşam maçın oynanacağı Estadio da Luz Stadı'nda son antrenmanını yapacağı ve teknik direktör Şenol Güneş'in de maç öncesi basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi. Antrenmanın ilk 15 dakikasının basın mensuplarına açık olacağı kaydedildi. Bu arada, futbolda şike soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı koyulan kulüp başkanı Sadri Şener, Portekiz'e gidemeyecek. -TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA 85. RANDEVUDA Portekiz'in Benfica takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa Kupaları'ndaki 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 20 maç, UEFA Avrupa Ligi'nde 44 maç, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 maç ve UEFA Intertoto Kupası'nda ise 8 maç oynadı. Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında yaptığı 84 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 34 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 117 gol atarken, kalesinde 126 gol gördü. -ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖN ELEME MAÇLARI- Trabzonspor, 2004-2005 ve 2005-2006 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçlarına katıldı ancak elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaramamıştı. Karadeniz ekibi, 2004-2005 sezonunda 2. ön eleme turunda Letonya'nın Skonta Riga takımı karşısında deplasmanda 1-1 berabere kalıp, sahasında rakibini 3-0 yenerek 3. ön eleme turuna yükselmişti. 3. ön eleme turunda Ukrayna'nın Dinemo Kiev takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, sahasında rakibine 2-0 kaybedince gruplara kalamamıştı. 2005-2006 sezonunda, teknik direktör Şenol Güneş döneminde Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anarthosis Famagusta takımına 2. ön eleme turunda 3-1 yenilen bordo-mavililer, sahasında 1-0 galip gelmesine karşın bir üst tura yükselememişti. Bordo-mavililerin, şampiyonlar ligi ön eleme turlarında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberliği bulunuyor. Benfica ile eşleşen Trabzonspor, ilk kez bir Portekiz takımı karşısında sınav verecek. -DEVLERE KARŞI ZAFERLER- Trabzonspor, Avrupa sınavlarında özellikle Hüseyin Avni Aker Stadı'nda büyük zaferlere imza attı. Bordo-mavililer, 1976-77 sezonunda İngiltere'nin Liverpool takımı karşısında aldığı galibiyetin yanı sıra 1983-1984 sezonunda İtalya'nın İnter, 1990-91 sezonunda İspanya'nın FC Barcelona ve 1994-1995 sezonunda Aston Villa gibi takımları sahasında 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.