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Spor

TRABZONSPOR PFDK'YA SEVK EDİLDİ TRABZON (A.A) 

08 Mart 2011 22:49

-TRABZONSPOR PFDK'YA SEVK EDİLDİ TRABZON (A.A) - 08.03.2011 - Trabzonspor'un, yönetim kurulunun bugün yaptığı açıklamalardan dolayı Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği bildirildi. Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, Trabzonspor'un PFDK'ya sevk edilmesine ilişkin yazının akşam saatlerinde kulübe geldiği, kulübün de bu konuda istenilen savunmayı 2 gün içinde PFDK'ya göndereceği belirtildi. Bu arada kulübün yöneticilerinin, bundan sonraki basın açıklamalarını sadece kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapacağı öğrenildi. Teknik direktör Şenol Güneş de dün, basın açıklamalarını yazılı yapacağını duyurmuştu.

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