-TRABZONSPOR, PES ETMİYOR TRABZON (A.A) - 21.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 60 puan ile Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, son 5 dakika içerisinde attığı gollerle şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavili takım, ligin ikinci yarısındaki 9 maçın 5'inde son 5 dakika içerisinde hayati derecede goller atarak 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, ikinci yarıda topladığı 18 puanın 13'ünü son 5 dakika içerisinde kaydettiği gollerle kazandı. Bordo-mavili takım, son 5 dakika içerisinde attığı gollerle Sivasspor, Manisaspor, Beşiktaş ve Gençlerbirliği deplasmanlarından galibiyetle dönerken sahasındaki Kayserispor maçında da beraberliklik elde etti. -BURAK VE ALANZİNHO KATKISI- Trabzonspor, söz konusu dönemdeki son 5 dakika içindeki golleri 2'şer maçta Burak ve Alanzinho, 1 karşılaşmada da Polonyalı oyuncu Glowacki ile elde etti. Bordo-mavililer, ligin 21. haftasındaki Sivasspor maçını 85. dakikada Burak'ın attığı golle 3-2, ligin 22. haftasındaki Manisaspor maçını da 86. dakikada Alanzinho'nun golüyle 2-1 kazanmayı başardı. Ligin 23. haftasındaki Kayserispor maçının 86. dakikasında Glowacki'nin golüyle 3-3'lük beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, ligin 24. haftasındaki Beşiktaş deplasmanında 88. dakikada Burak'ın attığı golle 2-1 rakibini mağlup etti. Dünkü karşılaşmanın 90. dakikasında da Alanzinho'nun golüyle karadeniz ekibi, sahadan galibiyetle ayrıldı. -5 MAÇ- Trabzonspor'un ligin ikinci yarısında son 5 dakika içerisindeki maçları ve gol atan oyuncuları dakikalarıyla şöyle: Sivasspor-Trabzonspor (2-3)......: 85. dakika Burak Manisaspor-Trabzonspor (1-2).....: 86. dakika Alanzinho Trabzonspor-Kayserispor (3-3)....: 86. dakika Glowacki Beşiktaş-Trabzonspor (1-2).......: 88. dakika Burak Gençlerbirliği-Trabzonspor (1-2).: 90. dakika Alanzinho