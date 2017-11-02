Trabzonspor, Özer Hurmacı davasını kazandı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü’nün 2018 yılında sona erecek profesyonel futbolcu sözleşmesini 2016 yıllında fesheden Özer Hurmacı için Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı başvuru sonuçlanırken, Özer Hurmacı’ya 6 ay tüm futbol müsabakalarından men cezası verildi.

Bordo mavili kulüp ile 31 Mayıs 2018 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesini 24 Ağustos 2016 tarihinde tek taraflı olarak fesheden Özer Hurmacı için Trabzonspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yanı sıra farklı noktalara da yasal haklarını aramak için yaptığı başvuru sonuçlandı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu\'nun bugün aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı’nn şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir” denildi.

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