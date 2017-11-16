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Spor

Trabzonspor Osmanlıspor maçına hazırlanıyor

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, hafta sonu sahasında oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü

16 Kasım 2017 17:11

Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) - TRABZONSPOR, hafta sonu sahasında oynayacağı Osmanlıspor mücadelesinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor, Osmanlıspor maçının hazırlıkları Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri\'nde bugün gerçekleştirilen idmanla devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde öğle saatlerinde gerçekleştirilen kondisyon ve taktiğe dayalı antrenmanda oyuncuların hırslı davranışları dikkat çekti. Antrenmana mide spazmı geçirdiği için kendisine izin verilen Arjantinli oyuncu Jose Sosa ve sakatlığı süren Mustafa Akbaş katılmadı. Bu arada Slovakya Milli Takım kampından dönen Jan Durica, Matus Bero ve Tomas Hubocan da çalışmada yer aldı. Antrenman sonrası Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Uğur Demirok da yan top çalışması yaptı. Bordo-mavililer, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

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-İdmandan görüntüler
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