Trabzonspor-Osmanlıspor: 4-3

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ümit Öztürk (xx), Kerem Ersoy (xx), İsmail Şencan (xx)

TRABZONSPOR: Onur (x)- Pereira (x), Uğur (xx), Durica (x), Mas (xx)- Onazi (xxx)- Bero (x)(Dk.46 Sosa x), Yusuf Yazıcı (xx)(Dk.76 Kucka x)- Castillo (xx), Burak (xxx)- N’Doye (xxx)(Dk.71 Rodallega xx)

OSMANLISPOR: Hakan (xx)- Vrsajevic (x), Andreas (x), Numan (xx), Pinto (x)(Dk.15 Anıl xx)- Lawal (xx), Musa (xxx)- Serdar (xx), Josue (xxx)(Dk.71 Özer x), Aminu (xx)(Dk.76 Doukara x)- Regattin (xx)

GOLLER: Dk.7 Musa, Dk.28-57 Pereira (K.K.)(Osmanlıspor), Dk.38 N’Doye, Dk.41-90+4 (Pen)Burak, Dk.70 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Bero, Yusuf, Pereira, Sosa (Trabzonspor), Lawal, Numan, Vrsajevic (Osmanlıspor)

PİNTO DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Osmanlıspor’da sol kanattan topla çıkarken boş alanda kendini yere bırakan Pinto, oyuna devam edemedi. Bu oyuncunun yerine 15’inci dakikada Anıl oyuna dahil oldu.

İRFAN BUZ TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

Karşılaşmanın 90+3’üncü dakikasında Trabzonspor’un kazandığı penaltı atışı nedeniyle hakem Ümit Öztürk’e tepki gösteren Osmanlıspor teknik direktörü İrfan Buz, hakem tarafından tribüne gönderildi.

Süper Lig\'in 12’nci haftasında Trabzonspor, sahasında Osmanlıspor’u 4-3 mağlup etti. Bordo mavililerin gollerini 38’de N’Doye, 41 ve 90+34’te penaltıdan Burak, 70’inci dakikada Yusuf Yazıcı kaydederken, konuk ekibin gollerini 7’nci dakikada Musa, 28 ve 57’nci dakikalarda Pereira kendi kalesine attı. Bu sonuçla Trabzonspor son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak yükselişe geçti.

7’nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Josue topu ceza sahasına ortaladı, Burak’ın ıskaladığı topta ön direğe koşu yapan Musa kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

9’uncu dakikada sağ kenardan Pereira’nın ceza sahası içerisine ortasında N’Doye gelişine vuruşunu yaptı, kaleci Hakan son anda tehlikeyi uzaklaştırdı.

15’inci dakikada ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Yusuf Yazıcı şutunu çekti, kaleci Hakan üzerine gelen meşin yuvarlağı rahat kontrol etti.

25’inci dakikada Burak’ın ceza sahası içerisindeki şutu savunmadan geri döndü, pozisyonun devamında Bero, dönen topa ceza yayının solundan bekletmeden şutunu çekti ancak top üstten auta çıktı.

28’inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda yine Josue topun başına geçti. Ceza sahasına ortasında Anıl gelişine topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Onur sağına giden topu uzanarak çelmeyi başardı ancak önünde bulunan takım arkadaşı Pereira\'nın sırtına çarpan top ağlara gitti: 0-2.

35’inc dakikada Castillo rakiplerinden sıyrılarak topla birlikte ceza sahası içerisine girdi, yerden pasında topla buluşan N’Doye’un penaltı noktası üzerinden kaleye gönderdiği şut sağdan auta çıktı.

38’inci dakikada sağ kanattan hızla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Castillo topu 6 pasın üzerindeki N’Doye’a aktardı, onun bekletmeden vuruşu ağlara gitti: 1-2.

41’inci dakikada N’Doye’un savunmanın arkasına aşırtma pasında topla buluşan Burak topu önüne düzeltip vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

53’üncü dakikada sağdan Vrsajevic’in ortasında penaltı noktasında topa yükselen Serdar’ın kafa şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

57’inci dakikada Serdar ceza sahası içerisinde topla buluştu, onun arkaya çıkarmak istediği topu uzaklaştırmak isteyen Pereira ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-3.

59’uncu dakikada Castillo’nun sağdan ortasında Burak ceza sahası içerisinde topu göğsüyle önüne indirip vuruşunu yaptı, kaleci Hakan iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

67’inci dakikada Mas’ın soldan ceza sahasına yerden ortasında arkadan hareketlenen Yusuf ayağanın içiyle şutunu çekt’i, kaleci Hakan topu uzaklaştırdı.

70’nci dakikada ceza sahası içerisinde N’Doye’un şutunda savunmadan seken top Yusuf Yazıcı’nın önünde kaldı, onun şutunda top ağlara gitti ve skora yeniden eşitlik geldi: 3-3.

82’nci dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Özer’in sağ çaprazdan sert şutunu Onur kornere çeldi.

89’uncu dakikada sağdan kazanılan köşe vuruşunda Sosa’nın ön direğe ortasına hareketlenen Rodallega’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90+3’üncü dakikada Burak Yılmaz ceza sahası içerisinde Numan’ın müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

90+4’te penaltı atışını kullanan Burak topu ağlara gönderdi: 4-3.

Karşılaşma 4-3 Trabzonspor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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