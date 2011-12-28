-Trabzonspor Olcan Adın'ı renklerine bağladı ANTALYA (A.A) - 28.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, Gaziantepsporlu Olcan Adın ile anlaşmaya vardı. Kulüp asbaşkanı Nevzat Şakar, bordo-mavili takımın antrenmanı esnasında yaptığı açıklamada, Olcan Adın konusunda Gaziantepspor yöneticileriyle dün başladıkları transfer görüşmesinin olumlu sonuçlandığını belirtti. Şakar, Olcan Adın'ın transferi karşılığı Gaziantepspor'a 3 milyon 250 bin avro ve futbolcuları Sezer Badur'u vereceklerini kaydetti. Oyuncuyla 4,5 yılık sözleşme imzalanacağı belirtildi. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun bu sezon 4 golü bulunuyor.