Trabzonspor ne attı ne yedi, Avrupa'ya 'devam' dedi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Rusya'nın Rostov takımıyla karşı karşıya geldi.



İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, Rusya'daki rövanşta 0-0 berabere kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Trabzonspor'un rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

Karşılaşmadan önemli dakikalar

46. dakikada Fatih Atik'in sağ kanattan ortasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

53. dakikada Fatih Atik'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Belkalem'in ayağıyla kale gönderdiği top direğin yanından auta çıktı.

57. dakikada Poloz'un ceza alanı dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

58. dakikada sol taraftan Deniz Yılmaz'ın pasında, ceza alanı ön çizgisine yakın yerden Fatih Atik'in şutunda, kaleci Pletikosa iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Deniz Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Pletikosa'dan döndü. Ceza alanı içinde bu kez meşin yuvarlakla buluşan Musa Nizam'ın şutunda, Pletikosa bir kez daha gole izin vermedi.

79. dakikada Fatih Atik'in sağdan ortasında, yakın mesafede Deniz Yılmaz'ın kafa şutunda, yükseklik kazanan topa kaleci Pletikosa sahip oldu.

89. dakikada Cardozo'nun pasında ceza alanı içindeki Fatih Atik'in şutunda, kaleci Pletikosa, sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere gönderdi.

Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi ve bu sonuçla temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi.