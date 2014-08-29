T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor ne attı ne yedi, Avrupa'ya 'devam' dedi

Rus temsilcisi Rostov ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısını gösterdi

29 Ağustos 2014 00:50

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Rusya'nın Rostov takımıyla karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kazanan Trabzonspor, Rusya'daki rövanşta 0-0 berabere kalarak, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Trabzonspor'un rakipleri bugün çekilecek kura sonrası belli olacak.

 

Karşılaşmadan önemli dakikalar

 

46. dakikada Fatih Atik'in sağ kanattan ortasında, yakın mesafede uygun durumda bulunan Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

53. dakikada Fatih Atik'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Belkalem'in ayağıyla kale gönderdiği top direğin yanından auta çıktı.

57. dakikada Poloz'un ceza alanı dışından sert şutunda, üst direğe çarpan top auta gitti.

58. dakikada sol taraftan Deniz Yılmaz'ın pasında, ceza alanı ön çizgisine yakın yerden Fatih Atik'in şutunda, kaleci Pletikosa iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Deniz Yılmaz'ın ceza alanı dışından şutunda top kaleci Pletikosa'dan döndü. Ceza alanı içinde bu kez meşin yuvarlakla buluşan Musa Nizam'ın şutunda, Pletikosa bir kez daha gole izin vermedi.

79. dakikada Fatih Atik'in sağdan ortasında, yakın mesafede Deniz Yılmaz'ın kafa şutunda, yükseklik kazanan topa kaleci Pletikosa sahip oldu.

89. dakikada Cardozo'nun pasında ceza alanı içindeki Fatih Atik'in şutunda, kaleci Pletikosa, sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere gönderdi.

Karşılaşma, 0-0 beraberlikle sona erdi ve bu sonuçla temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara yükseldi.

 

 

ETİKETLER

trabzonsporuefa avrupa ligirostov

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24