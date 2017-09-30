Trabzonspor milli arada Katar’da özel maç oynamayı planlanıyor

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR’un, Süper Lig’in 7’nci haftasında oynanacak maçların ardından lige verilecek milli arada Katar’da özel bir maç yapmayı planladığı öğrenildi.

Bordo mavililerin, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Sadd takımı milli arada özel bir maç oynayacağı, bu karşılaşma için ise 7 Ekim Cumartesi günü Katar’a gideceği belirtildi. Trabzonspor’un 8 Ekim Pazar günü maçın ardından Trabzon’a döneceği ifade edilirken, bu özel maçın programının yarın oynanacak Beşiktaş maçından sonra netlik kazanacağı bildirildi.

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