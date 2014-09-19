Trabzonspor, Metalist karşısında son saniyede güldü: 2-1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunun favori ekiplerinden Metalist Kharkiv'i deplasmanda son saniye golü ile 2-1 mağlup etti.

İlk devre Trabzonspor Constant'ın 25. dakikadaki golü ile soyunma odasına 1-0 önde gitti. Mücadelenin 61. dakikasında Gomenyuk skora denge getirdi. Bordo mavililere galibiyeti getiren gol 90+4'te geldi... Papadopoulos, altın golle takımını 2-1 öne geçirdi ve maçın da skorunu belirledi.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor Teknik Direktörü Vahid Halilhodzic, Metalist Kharkiv maçında beklenen 11'i sahaya sürdü. Fenerbahçe ile oynanan son lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Paraguaylı futbolcu Oscar Cardozo'yu 11'de sahaya süren Boşnak teknik adam, Yatabare'yi ise kulübeye çekti. Halilhodzic ayrıca Fenerbahçe maçından farklı olarak Fatih Atik'in yerine Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş'ın yerine ise Papadopoulos'a ilk 11'de göre verdi.

Trabzonspor mücadeleye Onur Recep Kıvrak, Zeki Yavru, Belkalem, Papadopoulos, Musa Nizam, Medjani, Salih Dursun, Constant, Sefa Yılmaz, Waris, Cardozo ilk 11'i ile başladı.

Ukrayna temsilcisi ise maçta Goryainov, Villagra,Torsiglieri, Pshenychnykh, Gueye, Bolbat, Xavier, Krasnopyorov, Kobin, Homenyuk, Jaja kadrosu ile mücade etti.

İki takımın da kontrollü başladığı mücadelede Ukrayna ekibi, ilk bölümde topa daha çok sahip olan taraf oldu.

Trabzonspor ise hızlı hücumlarda Salih Dursun ve Waris'in getirdiği toplarla etkili oldu.

Metalist'in kaleye sık gelmeye başladığı dakikalarda Trabzonspor golü Constant ile buldu. 25. dakikada Sefa Yılmaz'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa çok iyi yükselen Constant, düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Golün ardından Kharkiv, tüm hatlarıyla Trabzonspor kalesinde gol için baskı kurarken, sahasında da geniş boşluklar bıraktı.

İlk devrenin son dakikalarında kaleye çok sık gelen Metalist Kharkiv forvetlerine Onur Kıvrak geçit vermedi ve devre 1-0 Karadeniz ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi Metalist'in baskılı oyunu ile başladı. Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Ukrayna ekibi, özellikle Jaja ile tehlikeli ataklar geliştirdi. Trabzonspor hücumda top tutmakta zorluk çekti.

Rakibin baskılı oyununa Halilhodzic, Yatabare-Cardozo değişikliği ile karşılık verdi.

Trabzonspor bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez kalesinde gol gördü. Baskılı oyununu devam ettiren Metalist, Villagra'nın arka direğe yaptığı ortada Gomenyuk kafa ile topu ağlara gönderdi ve 61. dakikada skora denge getirdi. 1-1.

Golün ardından Ukrayna ekibi baskılı oyununu devam ettirdi ve Trabzonspor kontra ataklarla gol yollarında etkili olmaya çalıştı.

Savunmadaki başarılı hamleleriyle takımın en iyilerinden birisi olan Papadopoulos, 90+4'te Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti ve son saniyede gelen zaferle Bordo-Mavililer grupta zirvenin sahibi oldu.

Grubun bir diğer maçında Legia Varşova, Lokeren'i 1-0 mağlup etti ve puanını 3'e yükselterek Trabzonspor'un ardından ikinci sırada yer aldı.