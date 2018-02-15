T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig'in 22’nci haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11

15 Şubat 2018 17:25

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR, Spor Toto Süper Lig\'in 22’nci haftasında 18 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban, Mustafa Akbaş ve Hüseyin Türkmen\'in yanı sıra milli takım kampına giden genç kaleci Arda Akbulut katılmadı. Dizinde ağrı olduğu belirtilen kaptan Onur Recep Kıvrak ise kondisyon salonunda çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirilirken, ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma yapıldı.
KALEYE ALTYAPIDAN TAKVİYE
Bu arada ameliyat olan Esteban’ın yanı sıra Onur’un hafif sakatlığının bulunması, genç kaleci Arda’nın ise milli takımda olması nedeniyle Bordo-mavililer, antrenmanda kaleci eksikliği yaşadı. Sadece Uğurcan’ın katıldığı antrenmana altyapıdan genç kaleci Ömer Can Karbuz da dahil edildi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Antrenmandan görüntüler
-Detaylar

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga SAĞLAMTRABZON DHA TRABZONSPOR Spor Toto Süper LigPazarMedipol BaşakşehirMehmet Ali Yılmaz TesislerindeRızaEsteban Mustafa AkbaşHüseyin TürkmenArda AkbulutDizindeOnur Recep KıvrakAntrenmanınKALEYE ALTYAPIDAN

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24