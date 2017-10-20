Trabzonspor, Malatya deplasmanında ilk peşinde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olacak olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak 2017-18 sezonundaki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Ligin ilk 8 haftasında 9 puan toplayabilen ve ayrıca 21 golle ligin en çok gol yiyen takımı olan Trabzonspor, 9’uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Bu sezon deplasmanda galibiyet elde edemeyen, dış sahada oynadığı 4 maçta 2’şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo mavililer, yarınki maçı kazanarak 2017-18 sezonundaki ilk deplasman galibiyetine ulaşmak istiyor. Saat 19.30’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

ÇALIMBAY’DAN İLK MÜDAHALE SAVUNMAYA

Hafta içerisinde teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Rıza Çalımbay’ın, ilk olarak bu sezon en çok eleştirilen bölge olan savunma hattında değişiklikler yapacağı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, 6-1 mağlubiyetle sonuçlanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında savunmanın göbeğinde yer alan Mustafa Akbaş ile Jan Durica’nın yerlerine Uğur Demirok ile Mas’a görev vermesi, aynı maçta sol bek oynayan Hubocan’ı ise savunmanın göbeğinde görevlendirmesi bekleniyor. Ayrıca bu sezon henüz ilk 11’de şans bulamayan Fabian Castillo’nun da bu maçta ilk 11’de sahaya çıkabileceği kaydedildi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR İLE İLK KEZ

Trabzonspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ilk kez karşı karşıya gelecek. Ligde 9 puanla 11’inci sırada yer alan Trabzonspor ile 8 puanla 13’üncü sırada bulunan Yeni Malatyaspor, yarın ki maçta 3 puan mücadelesi verecek.

5 OYUNCUYA KART UYARISI

Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sakatlığı bulunan Kucka’nın yanı sıra sarı kart ceza sınırında yer alan Mas, Okay, Olcay ve Burak Yılmaz yarınki karşılaşmada forma giyip sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek. Ligin 10’uncu haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan bordo mavililerde teknik heyetin, oyunculardan kart konusunda dikkatli olmalarını istediği öğrenildi.

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