Trabzonspor maçında 'işgalci Türkler' kitapçığı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Apollon Limassol'u 2-1 yenmesi Rum taraftarları bir hayli sinirlendirdi. Taraftarlar hıncını Türk gazetecilerden aldı. Maç için bastırılan kitapçıkta Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olarak gösterilmesi ise büyük tepki topladı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Trabzonspor, Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek gruplara iyi bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'da Yusuf'un attığı gol sonrası sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı. Maçın büyük bölümünde Rum taraftarlar, Türk gazetecilere küfürler etti, su fırlattı ve tükürdü. Rum güvenlik güçlerinin ise bu olaya hiç müdahale etmemesi dikkat çekti.

Skandal kitapçık

Maç için bastırılan kitapçıkta Türkiye’nin Kıbrıs’ta işgalci olarak gösterilmesi büyük tepki topladı.

Maç öncesi iki kulüp yöneticileri arasında dostluk rüzgârı esmesine rağmen Apollon Limassol Kulübü’nün karşılaşma için bastırdığı ve basın mensuplarına dağıttığı kitapçıklardaki Kıbrıs haritası büyük tepki çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kendi toprağı gibi gösteren Rumlar bununla da kalmadı ve bu bölgenin üzerine de “Türkiye tarafından işgal edilmiştir” ibaresi yazdı.

Bu arada maçı izlemeye gelen Rum taraftarlar maçta Güney Kıbrıs Rum Kesimi bayrağından çok Yunanistan bayrağı açtı.

Karşılaşma öncesi bordo- mavili futbolcular sahaya çıkarken Rum taraftarların bazıları futbolculara sözlü sataşma da bulundu. Statta bulunan direklerde de Güney Kıbrıs Rum Kesimi bayrağı yerine Yunanistan bayrağı asılırken, direklere Türkiye Cumhuriyeti Bayrağı asılmadı. Trabzonspor’a KKTC’den gelen yaklaşık 250 taraftar destek verdi.