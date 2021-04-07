Trabzonspor maçına damga vuran genç kaleci Doğan Alemdar: Son kurtarışta biraz başım döndü, şekerim düştü galiba

Kayserispor'un dün oynanan Trabzonspor maçına damga vuran 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, "Maç sonunda kimsenin gücü kalmadı artık. Şekerim düştü sanırım. Hakem düdüğü çalınca kendimi yere attım" dedi.

Süper Lig 33. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayserispor'da, kaleci Doğan Alemdar'ın performansı büyük beğeni topladı. Maç boyunca 10 kurtarışa imza atan ve bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynayan 18 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın kendisini tebrik ettiğini söyleyen Alemdar, "Çok güzel bir duygu buradan puanla ayrılmak. Ligde kalma adına önemli bir puan. Uğurcan Çakır gibi ben de iyi yerlere gelmeyi isterim. Uğurcan abi Türkiye'nin bir numaralı kalecisi. Tebrik etti. 1 puanı takım olarak aldık" dedi.

"Şekerim düştü"

Maçın son anlarındaki kurtarışında başının döndüğünü söyleyen genç kaleci, "Son topta biraz başım döndü. Tansiyonum düştü, şekerim düştü galiba. Sonra da maç bitti, kendimi yere attım. İlk pozisyon en zor kurtarışım olabilir. Bakasetas'ın kafa vuruşuydu" ifadelerini kullandı.