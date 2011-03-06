-TRABZONSPOR MAÇ FAZLASIYLA LİDER ANKARA (A.A) - 06.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası 1 maç dışında tamamlandı. Haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Trabzonspor İstanbul Fiyapı İnönü Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmayı konuk Trabzonspor 2-1 kazanarak, şampiyonluk yarışında önemli bir engeli kayıpsız geçti. Bu sonuçla Trabzonspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Maçın 42. dakikasında Trabzonsporlu Serkan Balcı, 69. dakikasında ise Beşiktaş'tan Sivok 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken her iki takım da temposu yüksek karşılamada bir çok pozisyondan yararlanamadılar. 66. dakikada Bobo'nun ön direkte kafayla ağlara gönderdiği gole, 68. dakikada Ceyhun yine kafayla karşılık verince maçta 1-1'lik eşitlik sağlandı. Karşılaşmanın 88. dakikasında sahneye çıkan Burak Trabzonspor'a 2-1'lik galibiyeti getiren golü kaydetti. Haftaya Fenerbahçe ile aynı puanda averajla 2. sırada giren Trabzonspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğuna yeniden oturdu. Sıralamada 3. sırada bulunan Bursaspor ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalarak, zirveden biraz daha uzaklaştı. Yeşil-beyazlı ekip 37. dakikada Batalla'nın attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakaladığı maçta, 64. dakikada Efe'nin golüne engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Şu ana kadar 19 golün atıldığı ligin 24. haftasında 4 maçı deplasman, 2 maçı ev sahibi takımlar kazanırken, 2 maç ise berabere tamamlandı. 24. haftanın son karşılaşmasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi Ankara'da konuk edecek. 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00. Gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Alex 17 golle zirveki yerini koruyor. Bu futbolcuyu 13'er golle Karabüksporlu Emenike ve Trabzonsporlu Burak izliyor. Fenerbahçeli Niang 12 gol ile 4. sırada yer alırken, Trabzonsporlu Jaja ve Umut 9'ar golle 5. ve 6. sırayı paylaştı. Günün maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle: Beşiktaş-Trabzonspor......................................(1 - 2) Kasımpaşa-Medical Park Antalyaspor........................(2 - 3) Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor................(1 - 1) Eskişehirspor-Bucaspor....................................(1 - 0) -PUAN DURUMU- /* TAKIMLAR O G B M A Y AV P ------------------------------------------------------------------ 1. TRABZONSPOR A.Ş. 24 16 6 2 51 20 31 54 2. FENERBAHÇE 23 16 3 4 54 24 30 51 3. BURSASPOR 24 14 7 3 41 19 22 49 4. KAYSERİSPOR 24 12 7 5 33 22 11 43 5. GAZİANTEPSPOR 24 12 7 5 29 19 10 43 6. BEŞİKTAŞ A.Ş. 24 10 5 9 37 29 8 35 7. ESKİŞEHİRSPOR 24 9 8 7 26 25 1 35 8. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 24 10 4 10 31 26 5 34 9. MANİSASPOR 24 11 1 12 39 39 0 34 10. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 24 9 6 9 37 38 -1 33 11. GALATASARAY A.Ş. 24 10 3 11 26 29 -3 33 12. MKE ANKARAGÜCÜ 24 7 7 10 33 41 -8 28 13. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR 24 7 7 10 24 34 -10 28 14. GENÇLERBİRLİĞİ 23 7 6 10 25 35 -10 27 15. SİVASSPOR 24 4 7 13 27 46 -19 19 16. BUCASPOR 24 4 6 14 17 35 -18 18 17. KONYASPOR 24 3 7 14 20 37 -17 16 18. KASIMPAŞA 24 3 5 16 22 54 -32 14 */